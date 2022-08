43-Jähriger wollte Beziehung mit Vergiftung retten

„Er wollte ihr zeigen, dass sie ihn braucht und er sie retten kann“, erklärt die Verteidigerin des 43-Jährigen im LG Eisenstadt. Er füllte Pestizide in die Trinkflasche seiner Ex-Freundin. So wollte er sie zurückzugewinnen: „Ihr sollte nur ein bisschen übel werden, damit sie meine Hilfe sucht und zu mir zurückkommt“, so der Angeklagte.