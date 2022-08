Mann (59) im Wohnhaus von zwei Tätern ausgeraubt

Am Dienstag gegen 4.30 Uhr wurde ein 59-jähriger Salzburger im Eingangsbereich seines Wohnhauses in der Ferdinand-Porsche-Straße von zwei Unbekannten attackiert. Sie stießen den Mann von hinten nieder und raubten ihm anschließend seine Geldtasche. Bei der Attacke verletzte sich der Salzburger am rechten Arm.