Kloses erster Heimsieg ++ Canada Open ohne Nadal

Der Ex-Bayern Star und Neo-Altach Coach Miroslav Klose fährt am Wochenende seinen ersten Heimsieg mit Altach ein und gewinnt mit 3:2 gegen die Austria, Österreichs Beachvolleyball-Stars zeigen sich zufrieden mit dem Nations Cup in Wien und Skandal-Nudel Nick Kyrgios gewinnt nach drei Jahren erstmals ein ATP-Turnier, während die Tennis-Stars Dominic Thiem und Rafa Nadal in Montreal bei den Canada Open nicht an den Start gehen werden - die Gründe sehen Sie in den Krone Sport-News mit Moderatorin Katie Weleba.