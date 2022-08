Hans-Jörg Jenewein: 7 Fragen zur Polit-Tragödie

Was passierte in der Nacht zum Sonntag?

Der ehemalige FPÖ-Abgeordnete Hans-Jörg Jenewein wurde nach einer Überdosis Tabletten zu Hause von seiner Frau bewusstlos gefunden. Der Notarzt traf um 1.42 Uhr ein, die Rettung fuhr um 3 Uhr in die Klinik Ottakring.