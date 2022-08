85-Jähriger am Schutzweg niedergefahren - tot

Ein Todesopfer hat ein Verkehrsunfall am Montag an einer Kreuzung im Wiener Bezirk Brigittenau gefordert. Ein 85-Jähriger überquerte gerade am Schutzweg die Straße, als ein 73 Jahre alter Lenker eines Klein-Lkw links in die Kreuzung einbog. Das Fahrzeug stieß den Pensionisten nieder, das Opfer erlitt tödliche Verletzungen. Der Lenker des Kleintransporters besaß keinen Führerschein.