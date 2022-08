LASK-Goldgriff bereits im Kreise der Größten

Exakt 61 Minuten stand er gegen Klagenfurt am Rasen. 72 gegen die Wiener Austria, 60 in Wolfsberg: Macht unterm Strich nur 193 Spielminuten! In denen sich Marin Ljubicic aber bereits in den Kreis der Allergrößten der Bundesliga geschossen hat: Dank sechs Toren, von denen der 20-Jährige nun allein vier beim 5:1 in Wolfsberg erzielte. „Dabei hatte ich eine große Chance auf ein fünftes“, sagt der LASK-Goldgriff selbstkritisch. Obwohl bislang nur vier Spieler in einem Bundesliga-Spiel (siehe Statistik) noch öfter getroffen hatten als der Kroate: