Feuerwehr rettete Mieter aus brennender Wohnung

Am Montag kurz vor 2 Uhr früh ging der Notruf in der Landeswarnzentrale in Linz ein, der besagte, dass in einer Küche in einem Mehrparteienhaus ein Brand ausgebrochen war und sich noch eine Person in der betroffenen Wohnung befindet. Als die vier Feuerwehren kurze Zeit später eintrafen, drang bereits Rauch aus mehreren Fenstern.