Pakete aus Verteilerzentrum gestohlen

Am 19. Juli 2022 kam es im Verteilerzentrum in Radstadt zu einem Paketdiebstahl. Wie nun geklärt werden konnte, hatte ein 27-jähriger Ungar, der als Paketzusteller tätig war, ein Paket mit Elektroartikeln und Mobiltelefonen gestohlen. Diese verkaufte er anschließend in Ungarn weiter.