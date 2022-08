Auto und Motorrad krachen in Oberndorf zusammen

Ordentlich gekracht hat es am Sonntag kurz nach Mittag in Oberndorf. Eine 75-jährige Tschechin war mit ihrem Auto auf der Salzburger Straße unterwegs, in einem Kreuzungsbereich krachte sie aus noch unbekannter Ursache mit dem entgegenkommenden Motorrad eines 46-jährigen Braunauer zusammen. Dieser stürzte daraufhin und verletzte sich.