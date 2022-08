„Die Migranten nicht einfach weiterschicken!“

Täglich etwa 300 Flüchtlinge und Migranten werden an der Grenze im Burgenland (vor allem bei Nickelsdorf) aufgegriffen), an Spitzentagen noch mehr - und offenbar von einer überforderten Exekutive einfach weitergeschickt, in der Hoffnung, dass die meisten eh nach Deutschland oder in die Schweiz durchreisen. Oberösterreichs FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner zeigt sich alarmiert.