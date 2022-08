„Der Sonntag muss ein Familientag bleiben“

Klare Absage von Veronika Marte

Damit der Antrag durchgeht, müsste die ÖVP mitziehen. Doch danach sieht es nicht aus: „Sonntag ist der Familientag und so soll es auch bleiben. Für uns ist an diesem Credo nichts zu rütteln und die meisten der über 20.000 Angestellten im Vorarlberger Handel sehen das bestimmt auch so“, stellt Veronika Marte, ihres Zeichens ÖVP-Landtagsabgeordnete und ÖAAB-Obfrau in Personalunion, klar. Mit der Argumentation der Neos kann sie nur wenig anfangen: „Der Druck, dem der stationäre Handel aktuell ausgesetzt ist, kommt nicht daher, dass die Läden am Sonntag nicht geöffnet haben. Dass sich vieles in den Online-Bereich verschiebt, mag zwar richtig sein, aber wer bereits unter der Woche im Internet einkauft, wird auch am Sonntag diese Möglichkeit nutzen und nicht plötzlich in ein Geschäft gehen.“