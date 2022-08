Polit-Tragödie um Kickls Vertrauten Jenewein

Mitternächtliche Polit-Tragödie in der FPÖ: Wenige Tage nach seinem Parteiaustritt wurde der frühere Vertraute von Klubobmann Herbert Kickl, Hans-Jörg Jenewein, regungslos in seinem Haus nahe Wien gefunden - eine mutmaßliche Verzweiflungstat! Der Ex-Nationalratsabgeordnete liegt in einem Spital im Koma, Ärzte kämpfen um sein Leben. Wie berichtet, hatte der FPÖ-Klubobmann seine einstige rechte Hand fallen gelassen, nachdem bekannt wurde, dass eine - offenbar von Jenewein selbst geschriebene - Anzeige gegen aktive und frühere Wiener Spitzenpolitiker bei einer Razzia auf dessen Handy gefunden wurde. Angeblich gibt es laut Parteikreisen einen Abschiedsbrief. Jenewein zeigte sich jedenfalls in internen Gesprächen in den letzten Tagen „von Herbert tief enttäuscht“.