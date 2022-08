Papst telefonierte mit „Rave-Priester“ aus Neapel

Papst Franziskus hat mit dem als „Rave-Priester“ bekannten Michele Madonna in Neapel telefoniert, wie Kathpress berichtet. Franziskus habe ihn gefragt, wie er zu so vielen jungen Menschen sprechen könne, erzählte der Seelsorger gegenüber der italienischen Zeitung „La Repubblica“ (Samstagabend). Madonna veranstaltet regelmäßig Partys in Problemvierteln von Neapel; Hunderte Jugendliche nehmen daran teil.