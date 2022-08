„Ordination darf nicht eingespart werden!“

Weil der langjährige praktische Arzt Dr. Kellner in der Floridsdorfer Nordrandsiedlung in Pension geht und die Ordination geschlossen wird, steigen die Bewohner jetzt auf die Barrikaden. In dieser Gegend wohnen vorwiegend ältere Menschen, denen der Doktor Tag und Nacht zur Verfügung gestanden ist. Nun wird die Ordination eingespart, die Patientenschar muss in eine Gruppenpraxis wechseln, die 30 Gehminuten entfernt ist. Die Siedler haben eine Unterschriftenaktion gestartet. Die Schließung der Praxis ist leider kein Einzelfall - der Ärztemangel in Wien ist ein eklatantes Problem. Indes sind die Beraterkosten beim Wiener Gesundheitsverbund im Vorjahr wieder stark angestiegen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.