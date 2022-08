Glückloser Einbrecher ohne Erinnerung

Zunächst soll der Mann es um 0:45 Uhr in einem Hotel in Mittersill versucht haben, wo ihn der 54-jährige Hotelbesitzer aber rasch verjagte. Nur kurz darauf wollte sich der dreiste Langfinger Zugang zu einer Wohnung in der selben Gemeinde verschaffen. Dort weckte er aber die 31-jährige Bewohnerin, als er gerade durch das Schlafzimmerfenster einsteigen wollte. Als er die Frau erblickte, ergriff der Syrer sofort die Flucht. Schlussendlich ausgeforscht werden konnte der Mann durch Zeugenaussagen und die Aufnahmen von Überwachungskameras. Der 22-Jährige zeigte sich nur teilweise geständig und gab an, sich wegen einer Alkoholisierung nicht an die Vorfälle erinnern zu können.