Faktencheck: So gut ist „Veggie“ für das Klima

„Das Klimarettungsmarketing bei diversen Getränken oder veganen Burgern hält selten, was es verspricht“, kritisiert Bauernbund-Präsident Georg Strasser. Was ihn in Wallung bringt und ihn diese Art der Ernährung mit anderen Augen sehen lässt: Die Rohstoffe, etwa im beliebten Mandeldrink, kommen oftmals aus dem Ausland.