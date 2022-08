Der Speck-Trick des Küchenchefs fasziniert TikTok

Und tatsächlich. Der Chef erklärt den Usern zuerst, dass der Speck aus zwei Teilen besteht. Aus den Muskeln (dem dunkleren Teil des Fleisches) und aus Fett. Muskeln sind sehr schnell gekocht, Fett in der Regel langsamer. Wenn man ein bisschen Wasser in die Pfanne gibt, werden beide Teile des Specks in gleichem Maße erhitzt. Und können so schön knusprig gekocht werden. Das Fleisch wird so nicht schwarz, es wird nichts angebraten oder verkohlt.