Entdecken Sie Sibenik-Knin Schritt für Schritt

SCHRITT Nr. 3

In nächster Nähe der Stadt Šibenik befindet sich der beliebte Urlaubsort Vodice, der erstrangige Bedingungen für einen unvergesslichen und aktiven Urlaub bietet. Machen Sie sich neben Spaziergängen an den wunderschönen Stränden von Vodice auf, das reiche Kulturerbe und einige wertvolle archäologische Fundstätten zu entdecken, die es in diesem Gebiet gibt. Die Kulturroute Wasser - mächtiger Schöpfer der Geschichte bietet Ihnen 20 kulturgeschichtliche Attraktionen der Gespanschaft Šibenik-Knin an sechs Lokalitäten. Besuchen Sie in der Nähe von Vodice Velika Mrdakovica - Arauzona, den Berg Okit - das Heiligtum Unserer Lieben Frau vom Berg Karmel, die römische Zisterne, Trockenmauerwerke, die Insel Prvić und Prižba in Srima. Besuchen Sie auch das Stadtzentrum und bestaunen Sie die reiche Historie der engen Gässchen, Kirchen und Steinhäuser. Vodice bietet auch eine Vielzahl an Möglichkeiten für Fans des aktiven Tourismus. Übernachten können Sie in einem der Hotels, Campingplätze oder in Privatunterkünften.