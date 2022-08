Rein in die Tracht und ab in die Gamsstadt!

Ganz nach dem Motto „Verdammt lang her“ dürfen die Fans nach zweijähriger Pause wieder in Kitzbühel begrüßt werden. Das Musikfestival Kitzbühel lädt alle musikbegeisterten Madln und Buam herzlich in die Gamsstadt ein, um am 19. und 20. August 2022 gemeinsam mit Andreas Gabalier zu feiern. Bereits am Donnerstag, den 18. August 2022 gibt es das „Andreas Gabalier Warm-Up“ in der Kitzbüheler Innenstadt mit kostenlosem Eintritt. Mit etwas Glück sind Sie mit einem VIP-Pass für beide Tage dabei, inkl. Übernachtung im Vier- Sterne Hotel Schloss Lebenberg und ein Meet % Greet mit Andreas Gabalier!