Entdecken Sie das Sankt Wolfganger Kräuterhaus

Der Betreiber und Inhaber des St. Wolfganger Kräuterhaus, Ronald Eichenauer, eröffnete vor mehr als 10 Jahren das Kräuterhaus in Sankt Wolfgang. Es folgten weitere Filialen in Bad Ischl, Salzburg und in der Plus City in Pasching. Der umtriebige und erfahrene Unternehmer ist detailverliebt und entwickelt laufend neue und verbesserte Produkte.