Am heutigen Tag ist alles für die Katz!

Ganz oben am Stockerl

International belegen Katzen mit Abstand den ersten Platz der beliebtesten Haustiere - so auch in Österreich. Zurecht, wird an dieser Stelle jeder, der „Team-Katze“ angehört, nun sagen. Aber warum ist das so? Seit die geschickten Mäusejäger vor mehr als 9.000 Jahren zum ersten Mal ihre süßen Krallen in unser Herz geschlagen haben, pflegen wir Menschen eine Liebesbeziehung zu den Stubentigern. Keine Katze ist wie die andere. Jede hat ihre ganz eigene Persönlichkeit. Sie haben ein elegantes Auftreten, strahlen Gelassenheit und Schönheit aus. Anschmiegsam und autonom zugleich passen sie auch zum Zeitgeist.