Modellflugzeug-Akkus gerieten in Brand

Zehn Akkus für Modellflugzeuge, die in einer feuerfesten Tasche aufbewahrt wurden, hatten sich am Montagmorgen in einer Wohnung in der Götzner Moosstraße entzündet. Die Wohnungseigentümerin verständigte die Rettungskräfte. Bis zu deren Eintreffen versuchte sie gemeinsam mit ihrem Sohn den Brand mittels Handfeuerlöschern zu bekämpfen.