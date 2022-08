Oberalmer Streit wird Fall für Gemeindeaufsicht

In eine Beschwerde des FPÖ-Ortsparteivorsitzenden Anton Zuckerstätter bei der Gemeindeaufsicht gipfelt der Streit um die Tagesordnung in Oberalm. Der Vorwurf der Freiheitlichen: Obwohl Zuckerstätter als Vorsitzender des Bauausschusses entscheiden könne, welche Themen auf der Tagesordnung landen, hätten der Bürgermeister und die Amtsleiterin absichtlich verhindert, dass sich der Ausschuss noch einmal mit den Planungskosten zum Bauhof beschäftigt. Die FPÖ ortet Amtsmissbrauch und schaltete, nachdem weitere Gespräche keinen Erfolg brachten, am Freitag die Gemeindeaufsicht ein.