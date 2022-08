Motorrad ging in Werkstatt in Flammen auf

Am Mittwochabend um 17.30 Uhr war ein 54-jähriger Mann in einer Werkhalle in Schlins mit Reparaturen an einem Motorrad beschäftigt. Kurz nach dem Montieren des Benzintanks kam es plötzlich zu einer explosionsartigen Entzündung. Das Motorrad stand sofort in Flammen, der Mann versuchte umgehend, das Feuer unter Kontrolle zu bringen.