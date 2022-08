Würzburger Messerstecher muss in Psychiatrie

Durch Schuss ins Bein gestoppt

Wie berichtet, stach der 24-jährige Mann am 25. Juni 2021 mit einem Küchenmesser wahllos auf Passanten und Passantinnen in der Würzburger Innenstadt ein. Dabei kamen drei Frauen ums Leben, neun weitere Menschen wurden verletzt. Bevor die Polizei den Angreifer mit einem Schuss ins Bein stoppte, hielten ihn Passanten und Passantinnen in Schach. Die Hintergründe waren zunächst unklar, so wurde anfangs etwa ein islamistischer Hintergrund vermutet.