Almgeschichten, die uns den Spiegel vorhalten

Die Welt ist anders geworden, auch auf den Almen – ganz anders. Die dramatische Veränderung dieses Tiroler Riesenhabitats von 121.000 Hektar, aber auch der eklatante Wertewandel der Menschen in der Moderne gerade in den letzten 60 Jahren interessiert die Ötztaler Museen. Funde und die Pollen von Kulturpflanzen in der Erde belegen, dass das Ötztal seit der Mittelsteinzeit kontinuierlich bewirtschaftet wurde. Um Weideland zu schaffen, prägten die Menschen durch Brandrodungen ein neues Landschaftsbild: die Almen.