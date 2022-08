Das E-Bike-Event für Jedermann steht bevor

In wenigen Wochen treten wieder Hunderte Teilnehmer gleichzeitig in die Pedale: Das größte E-Bike-Rennen der Welt nimmt in Ischgl, umrahmt von der traumhaften Tiroler Bergkulisse, einen neuen Anlauf. Bei der E-Bike WM für Jedermann können begeisterte Hobbybiker, Profis und Gelegenheitsradler wieder gemeinsam fahren und sich am Ende mit dem Weltmeistertitel belohnen. Die Chancen auf den Titel in der Jedermann-Klasse sind für alle Teilnehmer gleich: Gefahren wird nicht Mann gegen Mann, sondern gegen drei vorgegebene Zeitlimits.