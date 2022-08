Umwidmungs-Theater: Neuer Ärger für Bürgermeister

Gemeinderatsbeschluss nicht umgesetzt

Wie berichtet, kritisierte die SP Raffelsberger für die Nicht-Umsetzung eines Gemeinderatsbeschlusses vom Februar dieses Jahres zur Rückwidmung von 14 Bauparzellen in der Ortschaft „In der Lahn“ in Grünland. Der Ortschef argumentierte sein Zögern mit einem Formalfehler bei der Abstimmung. Es sollen Planungsunterlagen gefehlt haben. So sah es auch die Direktion Inneres und Kommunales des Landes und gab Ortschef Raffelsberger Recht.