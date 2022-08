Ukrainische Ärzte helfen in Spitälern aus

AMS vermittelte

Eingefädelt hat das ganze der Migrationsbeauftragte des AMS Oberösterreich, Sefa Yetkin. „Wir haben eine Info-Veranstaltung für Ukraine-Flüchtlinge gemacht und bemerkt, dass da viele Ärzte dabei sind – und sehr viele wollen auch in diesem Bereich arbeiten“, so Yetkin gegenüber der „Krone“. Und so werden in Zukunft auch in Rohrbach, Steyr und Linz Ärzte aus der Ukraine tätig sein.