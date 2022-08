Wohnungsbrand in Wien breitete sich auf Dach aus

Demnach brach das Feuer gegen 12 Uhr in einem Zimmer im obersten Stock eines Wohnhauses in der Jedleseer Straße aus. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen in dem Bereich zwar rasch, konnten aber ein Übergreifen auf den Dachstuhl nicht verhindern, wie Schimpf ausführte.