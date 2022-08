Aktivisten picken sich mit China-Giftkleber fest

Zuletzt kam es immer wieder zu Straßenblockaden, weil sich Öko-Aktivisten auf den Asphalt geklebt haben. Doch was die Störenfriede vielleicht nicht wissen, ist dass dieser Superkleber gefährlich ist, denn dessen Inhaltsstoffe sind giftig und reizend. Ein Umweltchemiker warnt, dass die jungen Leute mit ihren „Pick-Aktionen“ der Umwelt aber auch sich selbst Schaden zufügen. Das scheint die Aktivisten jedoch nicht abzuschrecken, insgesamt 11 Mal haben sie bislang den Verkehr in Wien blockiert. Indes sorgt ein fehlerhafter Strafzettel für Aufregung. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.