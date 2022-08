Künstlerische Kreuzfahrt auf der Donau

Die Donaubühne Tulln liegt - wie es der Name schon sagt - direkt am blauen Strom, der auch im Nibelungenlied zumindest eine Nebenrolle spielt. Die Nähe zur Kultur zieht sich in der Schiele-Stadt also durch die Jahrhunderte. Nach der fulminanten Premiere von „Götterklang trifft Donaugold“ im vergangenen Jahr heuer am 25. August ein einzigartiges Programm von den drei Weltstars Piotr Beczala, Andreas Schager und Lidia Baich dargeboten. Nach dem Motto: Deutsche Klassik trifft italienische Oper. Ganz besonders ist eine exklusive Form der Anreise an Bord der MS Admiral Tegetthoff - inklusive mehrgängigem Haubenmenü, Wein- und Bierverkostung. Ein Genuss für alle Sinne!