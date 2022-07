Misolic überrascht in Kitz ++ Rapid siegt in Polen

Der Steirer Filip Misolic sorgt in Kitzbühel mit seinem Halbfinal-Einzug bei den Generali Open für die große Überraschung am Freitag, während der Sieger von 2019, Dominic Thiem, bereits am Vortag die Koffer packen musste. Rapid zieht mit dem Doppelschlag gegen Lechia Gdansk in die dritte Quali-Runde der Conference League ein und träumt weiterhin von internationalem Fußball und das Frauen-EM-Finale wird mit Spannung erwartet: Am Sonntag, der Showdown zwischen Deutschland und England. Das und noch mehr sehen Sie heute in den Krone Sport-News mit Moderatorin Katie Weleba.