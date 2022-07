Mit der „Krone“ zum Open-Air-Konzert von Granada!

Am Ende ist es vielleicht doch nicht so schlecht, dass das Wien-Konzert von Granada coronabedingt in den Sommer verlegt werden musste. So können wir mit den Steirern am 31. August bei einem Open-Air-Konzert in der Wiener Arena das Leben und die Liebe feiern. Dafür stehen Frontmann Thomas Petritsch und Co. vordergründig. Die „Krone“ verlost 3x2 Tickets für die Arena Wien!