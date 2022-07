FPÖ-Chef Kickl sieht Partei bereit für Koalition

„Wir sind am richtigen Weg“, kommentierte Kickl am Donnerstag beim Sommergespräch mit Puls 24 aktuelle Umfragewerte, auch wenn diese nicht wirklich an die besten Zeiten unter seinem Vorgänger Heinz-Christian Strache heranreichten. „Es geht nicht darum, dass man die Umfragen gewinnt, sondern die Wahlen“, meinte er zu den Erfolgschancen seiner Partei.