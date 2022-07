Thiem winkt in Kitz Riesensprung in Weltrangliste

Achtelfinale beim Challenger in Salzburg, Viertelfinale in Baastad, Halbfinale in Gstaad. Mit seinem dritten Viertelfinale auf der ATP Tour en suite in Kitzbühel hat Dominic Thiem weiter seinen Aufwärtstrend bestätigt. Sollte sich der frühere Weltranglisten-Dritte auch am Freitag (nicht vor 15 Uhr) gegen Yannick Hanfmann (ATP-140.) durchsetzen, pirscht er sich schon wieder an die ersten 150 heran. Gelingt ihm der nicht unmögliche Titel, kratzt die derzeitige Nummer 199 der Welt schon wieder an der Top-100-Rückkehr.