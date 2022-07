Mit der „Krone“ im Formel 1-Doppelsitzer am Ring!

Tief durchatmen vor dem irren Nervenkitzel! Spüren Sie, liebe Leser, die unglaubliche Beschleunigung, dazu den völlig verrückten Kurvenspeed dieser Autos – tauchen Sie ein in die Welt der „Königsklasse“ des Motorsports und lassen Sie den Traum von einer Jagd in einem Formel 1-Doppelsitzer am 10. August 2022 auf dem Red Bull Ring in Spielberg wirklich wahr werden.