JETZT zweite und dritte Corona-Schutzimpfung holen

Impfung zu Hause, beim Arzt oder in einem der Impfzentren

Möglich ist eine Impfung in einem der Wiener Impfzentren (MO bis FR 8 bis 12 Uhr, 13 bis 17 Uhr, im Austria Center Vienna sogar täglich von 7 bis 18.45 Uhr), die seit Juli wieder an sechs Tagen in der Woche geöffnet haben. Dabei ist jede Impfung natürlich kostenlos - ob die erste, zweite oder die dritte für die volle Grundimmunisierung.