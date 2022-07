Thiem bereit für Kitz ++ Messi und Ronaldo gehen?

Nach dem tollen Start der Österreicher ist auch Dominic Thiem bereit für Kitzbühel, die Frauen-Europameisterschaft geht in die heiße Phase und die aktuellen Wechselgerüchte rund um Messi und Ronaldo - das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Dienstag, dem 26. Juli.