Aufschlag in Kitzbühel ++ Max Verstappen enteilt

In dieser Woche steht alles im Zeichen des Tennisturniers in Kitzbühel (auf krone.tv sehen Sie jeden Tag ab 17 Uhr eine Partie vom Center Court, ab Donnerstag bis Samstag je eine Studiosendung ab 22:05 Uhr), wo Dominic Thiem mit vier weiteren Österreichern im Hauptfeld steht. Außerdem in den Sport-News: Max Verstappens Triumph in Südfrankreich, Jonas Vingegaard siegt bei der Tour de France und bei der Leichtathletik-WM gibt es zum Abschluss noch zwei Weltrekorde. Das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Montag, dem 25. Juli.