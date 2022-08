ANDROPEAK®: Unterstützung in den besten Jahren!

Wie fragen Sie sich? Dank Unterstützung aus der Natur

Nachdem der Bockshornklee schon fast in Vergessenheit geraten war, entdeckten Leistungssportler in den USA wieder die kräftigende Wirkung des Bockshornkleesamens und handelten das dunkelgelbe Pulver als „Geheimmittel“, fun fact: Andropeak - das Nahrungsergänzungsmittel auf Bockshornkleebasis, ist in blau gefärbt - aber nicht zu verwechseln, mit der anderen blauen Pille. Bald auch interessierte sich die Sportwissenschaft für den Bockshornkleesamen. So zum Beispiel die University of Mary Hardin-Baylor in Belton, Texas. Ein Forscherteam verabreichte im Leistungslabor einer Gruppe von trainierten Männern täglich 500 mg Extrakt des Bockshornkleesamens.