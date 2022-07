Verstappen überrascht: „Dachte, er sei schneller“

In Le Castellet fiel Verstappen die Führung im Rennen kampflos zu, nachdem sich Leclerc von der Strecke gedreht hatte und dieser in einen Reifenstapel gekracht war. Wie schon in Spanien und Aserbaidschan musste der Monegasse das Rennen als Leader beenden. Waren es zuvor jeweils Motorschäden, flog er am Sonntag wegen eines von ihm so bezeichneten Fahrfehlers von der Strecke. Der Sieger hieß jeweils Verstappen.