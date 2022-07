Motorradlenker stürzte bei Postalm in Bachbett

Ein 60-jähriger Deutscher ist heute, Sonntag, am frühen Nachmittag mit seinem Motorrad im Postalmgebiet in ein Bachbett gestürzt und dabei verletzt worden. Der Mann war auf der Postalmstraße im Gemeindegebiet von Strobl (Flachgau) unterwegs gewesen, als er in einer scharfen Linkskurve von der Straße abkam.