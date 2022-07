Joel Schwärzler gewinnt Gold bei Tennis-U16-EM

Joel Schwärzler hat am Sonntag bei den Tennis-Nachwuchs-Europameisterschaften in Prerov (Tschechien) überraschend Gold in der U16-Kategorie geholt. Der 16-jährige Vorarlberger ließ im Endspiel dem topgesetzten Spanier Martin Landaluce beim 6:4,6:4 keine Chance und sicherte sich den Titel sogar ohne Satzverlust.