Chance auf Teamtrainingslager im Wert von 20.000 €

Letzte Möglichkeit für eure Chance auf ein Teamtrainingslager im Wert von mehr als 20.000 Euro! Bereits am 10. August findet die Vorrunde des Casino Cups für alle burgenländischen Kickerinnen und Kicker statt. Meldet euch schnell noch dafür an! Alle in Österreichs Vereinen aktive Fußballerinnen und Fußballer können beim Casino Cup auf die Spielfelder von Casinos Austria wechseln.