Wenn eine „Stylingqueen“ schick baden geht

Cool am Pool oder schick an der Beachbar - Caroline Hofer ist eine richtige „Fashionista“. Das geht so weit, dass sie nun sogar ihr Hobby zum Beruf macht. Als „Stylingqueen“, wie die Götznerin liebevoll vom „Lanasia“-Team genannt wird, präsentiert sie auf Social Media ihre Outfit-Tipps. Auf ihrem eigenen Account hingegen sind Styling-Ideen aller Art zu sehen. „Meinen Stil würde ich als feminin und mediterran beschreiben, zudem bin ich sehr experimentierfreudig.“