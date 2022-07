ÖFB-Damen scheitern ++ Spannung bei 200m-Läufen

Österreich Frauen-Fußball-Nationalteam muss im Viertelfinale gegen Deutschland die Segel streichen, Spannung pur bei den 200-Meter-Läufen bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Oregon und Lewis Hamilton feiert am Rennwochenende ein Jubiläum - das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Freitag, dem 22. Juli