Kein Notarzt: Wieder Todesfall in Liezen!

„Situation untragbar“

Natürlich könne man nicht sagen, diese Patienten hätten sicher überlebt, wenn sofort ein Notarzt gekommen wäre, betont man seitens Rotem Kreuz. Dennoch sei die Situation untragbar. Ihrem Unmut machten die Rote-Kreuz-Verantwortungsträger nun auch in einem offenen Brief Luft, der am Donnerstag an die Landesregierung ging. Darin wird eine dauerhafte Besetzung der Notarzt-Stützpunkte in Bad Aussee, Rottenmann und Schladming gefordert - und zwar rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr.