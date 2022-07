ÖFB-Team vs. Deutschland ++ Thiem im Viertelfinale

Frauenfußball-EM-Kracher: Österreich trifft auf Deutschland, Rapid startet in die Europacup-Saison und Dominic Thiem jubelt in Gstaad über den nächsten Sieg - das und noch mehr sind Ihre Themen bei den Krone Sport-News mit Moderatorin Michaela Mayer am Donnerstag, dem 21. Juli.