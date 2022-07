Radfahrer verließ Unfallort wortlos mit Kopfwunde

Am Geh- und Radweg, neben der Salzburger Landesstraße (B159), kollidierte der Fußgänger mit dem Radfahrer, so dass beide zu Sturz kamen. Der Fußgänger wurde dabei leicht verletzt und der Radfahrer erlitt zumindest eine blutende Wunde an Kopf und eine Schürfwunde am Knie. Der Radfahrer verweilte kurz, ohne zu sprechen, am Unfallort, und fuhr danach mit seinem Fahrrad in Richtung Hallein weiter.